Даниил Медведев прокомментировал ситуацию с вакцинацией для участия в Australian Open

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о ситуации с вакцинацией, без которой, как ранее сообщалось, игроков не допустят до участия в Открытом чемпионате Австралии.

«Если ты играешь в Австралии, очевидно, ты вакцинирован. Вот почему я говорю, что хочу сыграть в Австралии. Но не скажу, увидите ли вы меня там. Посмотрим в январе», — приводятся слова Медведева в «твиттере» журналиста Адама Эддикотта.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в начале следующего года. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Ранее на тему вакцинации и Australian Open высказался другой российский теннисист Андрей Рублёв.