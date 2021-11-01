Даниил Медведев прокомментировал ситуацию с вакцинацией для участия в Australian Open
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о ситуации с вакцинацией, без которой, как ранее сообщалось, игроков не допустят до участия в Открытом чемпионате Австралии.
«Если ты играешь в Австралии, очевидно, ты вакцинирован. Вот почему я говорю, что хочу сыграть в Австралии. Но не скажу, увидите ли вы меня там. Посмотрим в январе», — приводятся слова Медведева в «твиттере» журналиста Адама Эддикотта.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт в начале следующего года. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Ранее на тему вакцинации и Australian Open высказался другой российский теннисист Андрей Рублёв.
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