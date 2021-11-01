Новак Джокович поделился мнением о Данииле Медведеве и назвал его главное оружие

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве, занимающем второе место в рейтинге ATP. Медведев и Джокович провели совместную тренировку перед турниром в Париже.

По словам Джоковича, Медведев силён прежде всего своим бэкхендом.

«Самое главное его оружие — это его бэкхенд. В этом смысле он силён как стена. Он просто не ошибается.

Его форхенд был хуже в прежние годы, но он значительно прибавил в этом компоненте. Это не такая уж его слабость. Он большой профессионал и очень умно ведёт себя на корте. Он понимает, что к чему», — приводит слова Джоковича издание France 24.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США 2021 года Даниил Медведев победил Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.