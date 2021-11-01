Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович и Димитров провели тренировку в Париже и показали теннисные трюки

Джокович и Димитров провели тренировку в Париже и показали теннисные трюки
Комментарии

Первая ракетка мира Новак Джокович и 30-й номер рейтинга АТР Григор Димитров провели совместную тренировку перед стартом парижского «Мастерса». Во время занятия теннисисты продемонстрировали свои теннисные скиллы, выполнив несколько трюков.

Видео доступно в официальном «твиттере» Tennis TV.

Действующим чемпионом соревнований в Париже является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша уроженец Москвы в волевом стиле обыграл представителя Германии Александра Зверева — 5:7, 6:4, 6:1.

Предстоящий розыгрыш «Мастерса» в Париже пройдёт с 1 по 7 ноября. Для Джоковича турнир станет первым после Открытого чемпионата США, в финале которого он проиграл тому же Медведеву, остановившись в шаге от «Большого шлема».

Новость по теме
Даниил Медведев раскрыл подробности тренировки с Новаком Джоковичем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021