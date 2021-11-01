Джокович и Димитров провели тренировку в Париже и показали теннисные трюки
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Первая ракетка мира Новак Джокович и 30-й номер рейтинга АТР Григор Димитров провели совместную тренировку перед стартом парижского «Мастерса». Во время занятия теннисисты продемонстрировали свои теннисные скиллы, выполнив несколько трюков.
Видео доступно в официальном «твиттере» Tennis TV.
Действующим чемпионом соревнований в Париже является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша уроженец Москвы в волевом стиле обыграл представителя Германии Александра Зверева — 5:7, 6:4, 6:1.
Предстоящий розыгрыш «Мастерса» в Париже пройдёт с 1 по 7 ноября. Для Джоковича турнир станет первым после Открытого чемпионата США, в финале которого он проиграл тому же Медведеву, остановившись в шаге от «Большого шлема».
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