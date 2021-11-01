Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович ответил на вопрос об участии в Открытом чемпионате Австралии

Новак Джокович ответил на вопрос об участии в Открытом чемпионате Австралии
Комментарии

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о ситуации с вакцинацией, без которой, как ранее сообщалось, игроков не допустят до участия в Открытом чемпионате Австралии.

«Что ж, я определюсь, ехать ли мне в Австралию, лишь после того, как увижу официальное заявление от Tennis Australia. На данный момент нет никакого официального объявления или заявления. Так что, пока оно не будет опубликовано, я больше не буду об этом говорить. Мне не хочется становиться частью историй, касающихся предположений и рассуждений о том, что может быть», — приводит слова Новака Джоковича издание The West Australian.

Напомним, Новак Джокович не раз отказывался раскрыть свой статус вакцинации.

Ну и Крендель! Медведев снова победил Джоковича через полтора месяца после финала US Open Ну и Крендель! Медведев снова победил Джоковича через полтора месяца после финала US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021