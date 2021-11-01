Новак Джокович ответил на вопрос об участии в Открытом чемпионате Австралии
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о ситуации с вакцинацией, без которой, как ранее сообщалось, игроков не допустят до участия в Открытом чемпионате Австралии.
«Что ж, я определюсь, ехать ли мне в Австралию, лишь после того, как увижу официальное заявление от Tennis Australia. На данный момент нет никакого официального объявления или заявления. Так что, пока оно не будет опубликовано, я больше не буду об этом говорить. Мне не хочется становиться частью историй, касающихся предположений и рассуждений о том, что может быть», — приводит слова Новака Джоковича издание The West Australian.
Напомним, Новак Джокович не раз отказывался раскрыть свой статус вакцинации.
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