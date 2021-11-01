Джокович: привык, что в больших матчах оказываюсь во враждебной обстановке

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вспомнил поражение в финале Открытого чемпионата США. Со счётом 4:6, 4:6, 4:6 уроженец Белграда уступил россиянину Даниилу Медведеву и остановился в шаге от «Большого шлема».
«В поражениях я научился видеть возможность для роста. Что касается конкретно поражения на US Open, то тут два варианта: оно пришло или в худший, или в лучший из всевозможных моментов.
Безусловно, расстроен тем, что проиграл, но мне посчастливилось испытать любовь и поддержку стадиона, которых я никогда ранее в Нью-Йорке не испытывал. Да и в целом очень редко сталкивался с такими вещами.
Энергия, которую я получил от трибун, стала моей жизненной победой в области отношений с людьми. Болельщики тронули меня до самого сердца.
Был удивлён, так как не ожидал такой любви и поддержки в свой адрес. Может быть, это повлияло на мою игру, ведь я привык, что в больших матчах оказываюсь во враждебной обстановке. Возможно, поэтому я был не так включён, как нужно было для победы», — цитирует Джоковича журналист Мусаб Абид на своей странице в «Твиттере».
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