Циципас: Медведев довёл свой теннис до совершенства. Мне есть чему у него поучиться

Греческий теннисист Стефанос Циципас высоко оценил уровень игры россиянина Даниила Медведева.
«Даниил довёл свой теннис до совершенства и в этом стиле могут играть далеко не многие. Не зря его называют «осьминог». Он вытаскивает такие мячи, которые большинство вытащить не сможет.
В этом сезоне он показывает великолепные результаты — достаточно лишь его выступления на US Open. Даниил абсолютно по делу входит в число самых неудобных соперников для очень многих теннисистов. Мне есть чему у него поучиться», — цитирует Циципаса официальный сайт АТР.
Циципас и Медведев играли друг с другом восемь раз — шесть матчей завершились победами россиянина, ещё в двух случаях успех праздновал грек. В настоящее время Даниил является второй ракеткой мира, Стефанос — третьей.
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