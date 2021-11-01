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Элина Свитолина покинула топ-10 рейтинга WTA впервые за четыре с половиной года

Элина Свитолина покинула топ-10 рейтинга WTA впервые за четыре с половиной года
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Украинская теннисистка Элина Свитолина в обновлённом рейтинге WTA опустилась сразу на восемь позиций — с 6-й на 14-ю строчку. Уроженка Одессы покинула топ-10 рейтинга WTA впервые с мая 2017 года.

В текущем сезоне 27-летняя теннисистка провела 55 матчей, в которых одержала 35 побед. В её активе главный трофей соревнований в Чикаго (США), бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио и выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Впервые с 2016 года Элина не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.

В конце октября стало известно о прекращении трудовых отношений Элины с её тренером Эндрю Беттлсом. За время пятилетнего сотрудничества с ним украинка выиграла 11 трофеев, в том числе и Итоговый турнир 2018 года.

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