Элина Свитолина покинула топ-10 рейтинга WTA впервые за четыре с половиной года

Украинская теннисистка Элина Свитолина в обновлённом рейтинге WTA опустилась сразу на восемь позиций — с 6-й на 14-ю строчку. Уроженка Одессы покинула топ-10 рейтинга WTA впервые с мая 2017 года.



В текущем сезоне 27-летняя теннисистка провела 55 матчей, в которых одержала 35 побед. В её активе главный трофей соревнований в Чикаго (США), бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио и выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Впервые с 2016 года Элина не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.



В конце октября стало известно о прекращении трудовых отношений Элины с её тренером Эндрю Беттлсом. За время пятилетнего сотрудничества с ним украинка выиграла 11 трофеев, в том числе и Итоговый турнир 2018 года.