Циципас: стараюсь стать более эгоистичным игроком и раскрыть свой инстинкт убийцы

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился планами на концовку сезона. Также третий номер рейтинга АТР рассказал о качествах, которые нужно развивать игроку, желающему играть на самом высоком уровне.
«Впереди ещё два турнира и я отдам на корте все силы ради того, чтобы выступить на них как можно удачнее. Хочу стать более эгоистичным игроком, вовсю продемонстрировать свой инстинкт убийцы. Практика показывает, что все лучшие спортсмены в истории являются эгоистами — вот и я должен быть таким.
Я прекрасно умею разделять личные переживания с проблемами на корте. Когда ты играешь матч, а в голове у тебя совсем другие мысли, сильнее тебя это не делает. Начинаешь погружаться в эмоции и думаешь обо всём и сразу — это вредит.
Фильтровать посторонние вещи и уметь оставаться в моменте – такие качества развили в себе топ-игроки и именно благодаря им этими «топ-игроками» они и являются. Они соревнуются на таком уровне, что особо не задумываются о том, что происходит на другой стороне корта.
Нужна спортивная злость и желание добиваться успеха. Мне этого немного не хватает, но я над этим работаю», — цитирует Циципаса официальный сайт АТР.
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