Определился соперник Даниила Медведева по второму кругу турнира в Париже
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Белорусский теннисист Илья Ивашко сыграет со второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира в Париже. В матче первого круга Ивашко победил представителя Испании Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 6:3, 7:6.
Ивашко совершил 15 эйсов и допустил две двойные ошибки, реализовав единственный брейк-пойнт. Что касается Рамос-Виньоласа, то он четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки, не реализовав ни одного брейк-пойнта из двух. Матч продолжался 1 час 36 минут.
Париж. 1-й круг
01 ноября 2021, понедельник. 13:10 МСК
46
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
44
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Россиянин Андрей Рублёв, как и Медведев, начнёт турнир со второго круга. Его соперником станет победитель противостояния Лоренцо Сонего (Италия) — Тейлор Фритц (США), которые сыграют завтра, 2 ноября.
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