Определился соперник Даниила Медведева по второму кругу турнира в Париже

Белорусский теннисист Илья Ивашко сыграет со второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира в Париже. В матче первого круга Ивашко победил представителя Испании Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 6:3, 7:6.

Ивашко совершил 15 эйсов и допустил две двойные ошибки, реализовав единственный брейк-пойнт. Что касается Рамос-Виньоласа, то он четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки, не реализовав ни одного брейк-пойнта из двух. Матч продолжался 1 час 36 минут.

Россиянин Андрей Рублёв, как и Медведев, начнёт турнир со второго круга. Его соперником станет победитель противостояния Лоренцо Сонего (Италия) — Тейлор Фритц (США), которые сыграют завтра, 2 ноября.