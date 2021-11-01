Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определился соперник Даниила Медведева по второму кругу турнира в Париже

Определился соперник Даниила Медведева по второму кругу турнира в Париже
Комментарии

Белорусский теннисист Илья Ивашко сыграет со второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира в Париже. В матче первого круга Ивашко победил представителя Испании Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 6:3, 7:6.

Ивашко совершил 15 эйсов и допустил две двойные ошибки, реализовав единственный брейк-пойнт. Что касается Рамос-Виньоласа, то он четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки, не реализовав ни одного брейк-пойнта из двух. Матч продолжался 1 час 36 минут.

Париж. 1-й круг
01 ноября 2021, понедельник. 13:10 МСК
Илья Ивашко
46
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 2  
         
Альберт Рамос-Виньолас
44
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас

Россиянин Андрей Рублёв, как и Медведев, начнёт турнир со второго круга. Его соперником станет победитель противостояния Лоренцо Сонего (Италия) — Тейлор Фритц (США), которые сыграют завтра, 2 ноября.

Турнирная сетка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021