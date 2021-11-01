Канада повела в противостоянии с Францией на групповом этапе Кубка Билли Джин Кинг
Поделиться
Сборная Канады вышла вперёд в матче с командой Франции на старте группового этапа Билли Джин Кинг. Франсуаза Абанда обыграла Фиону Ферро со счётом 4:6, 6:4, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. На счету Абанды три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Ферро отметился четырьмя подачами навылет, шестью ошибками на подаче и тремя брейками.
Во втором матче между Францией и Канадой сыграют Ализе Корне и Ребекка Марино. Напомним, помимо этих двух команд, в группе А выступит и команда России. Для выхода в плей-офф соревнований необходимо занять первое место.
В состав сборной России вошли Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.
Комментарии
- 1 ноября 2021
-
15:04
-
14:57
-
14:47
-
14:16
-
13:09
-
12:43
-
11:54
-
10:32
-
10:28
-
10:27
-
10:11
-
09:51
-
09:08
-
08:35
-
08:28
-
08:22
-
00:48
-
00:30
- 31 октября 2021
-
23:00
-
21:47
-
21:24
-
20:02
-
19:34
-
19:19
-
18:05
-
17:13
-
16:39
-
16:31
-
16:08
-
15:41
-
14:41
-
14:10
-
13:29
-
13:06
-
12:50
Партнерский контент