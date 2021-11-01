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Канада повела в противостоянии с Францией на групповом этапе Кубка Билли Джин Кинг

Канада повела в противостоянии с Францией на групповом этапе Кубка Билли Джин Кинг
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Сборная Канады вышла вперёд в матче с командой Франции на старте группового этапа Билли Джин Кинг. Франсуаза Абанда обыграла Фиону Ферро со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. На счету Абанды три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Ферро отметился четырьмя подачами навылет, шестью ошибками на подаче и тремя брейками.

Во втором матче между Францией и Канадой сыграют Ализе Корне и Ребекка Марино. Напомним, помимо этих двух команд, в группе А выступит и команда России. Для выхода в плей-офф соревнований необходимо занять первое место.

В состав сборной России вошли Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. Группа A
01 ноября 2021, понедельник. 12:35 МСК
Фиона Ферро
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Франсуаза Абанда
Канада
Франсуаза Абанда
Ф. Абанда
Комментарии
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