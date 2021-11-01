Доминик Тим покинул топ-10 рейтинга ATP впервые с 2016 года
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Австрийский теннисист Доминик Тим в обновлённом рейтинге ATP опустился сразу на три позиции — с 9-й на 12-ю строчку. Таким образом, чемпион US Open — 2020 покинул топ-10 рейтинга ATP впервые с июня 2016 года.
В текущем сезоне 28-летний теннисист провёл 18 матчей, в которых одержал девять побед. С середины мая по июнь Доминик потерпел четыре поражения подряд, после чего получил разрыв сухожилия. В середине августа Тим заявил о досрочном завершении сезона.
В начале октября австриец заявил, что для полноценного возвращения ему не потребуется операция на запястье.
Ранее бывший тренер Доминик Томас Паттерн заявил, что после возвращения в Тур Доминик рискует оказаться за пределами первой сотни первого рейтинга.
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