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Корне сравняла счёт в матче с Канадой на Кубке Билли Джин Кинг

Корне сравняла счёт в матче с Канадой на Кубке Билли Джин Кинг
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Сборная Франции сравняла счёт в противостоянии с командой Канадой на старте группового этапа Билли Джин Кинг. Ализе Корне обыграла Ребекку Марино со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. На счету Корне два эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Марино отметилась четырьмя подачами навылет, тремя ошибками на подаче и двумя брейками.

В первом матче между Францией и Канадой Франсуаза Абанда обыграла Фиону Ферро. Напомним, помимо этих двух команд, в группе А выступит и команда России. Для выхода в плей-офф соревнований необходимо занять первое место.

В состав сборной России вошли Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. Группа A
01 ноября 2021, понедельник. 15:25 МСК
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 5  
         
Ребекка Марино
Канада
Ребекка Марино
Р. Марино
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