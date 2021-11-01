Корне сравняла счёт в матче с Канадой на Кубке Билли Джин Кинг

Сборная Франции сравняла счёт в противостоянии с командой Канадой на старте группового этапа Билли Джин Кинг. Ализе Корне обыграла Ребекку Марино со счётом 6:4, 7:6 (7:5).



Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. На счету Корне два эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Марино отметилась четырьмя подачами навылет, тремя ошибками на подаче и двумя брейками.



В первом матче между Францией и Канадой Франсуаза Абанда обыграла Фиону Ферро. Напомним, помимо этих двух команд, в группе А выступит и команда России. Для выхода в плей-офф соревнований необходимо занять первое место.



В состав сборной России вошли Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.