Аслан Карацев в упорной борьбе проиграл Себастьяну Корде на старте «Мастерса» в Париже

16-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который завершится 7 ноября.
В матче первого круга Карацев (13) в трёх сетах проиграл представителю США Себастьяну Корде со счётом 2:6, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7). Встреча продлилась 2 часа 55 минут. Карацев 5 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Корды — 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 17.
В следующем раунде Корда встретится с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.
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