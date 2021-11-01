Аслан Карацев потерял шансы на участие в Итоговом чемпионате ATP

16-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев потерял все шансы на попадание на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт с 14 по 21 ноября в Турине (Италия).

Карацев имел математические шансы на участие в чемпионате в случае успешного выступления на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Однако россиянин не сумел выйти во второй круг соревнований, в трёх сетах проиграв Себастьяну Корде со счётом 2:6, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7).

В данный момент за две оставшиеся путёвки ведут сражение Каспер Рууд (Норвегия), Хуберт Хуркач (Польша), Кэмерон Норри (Великобритания), Янник Синнер (Италия) и Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Отметим, Карацев в текущем сезоне взял два титула — на турнирах в Дубае (ОАЭ) и Москве (Россия), а также дошёл до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.

Действующим победителем Итогового чемпионата является другой россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.