Шарапова встретилась в Париже со своим бывшим тренером Пьятти и Янником Синнером

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова посетила Париж, где встретилась со своим последним тренером Риккардо Пьятти и его действующим учеником итальянцем Янником Синнером.
«Моя итальянская семья в Париже», — подписала фотографию Мария Шарпова.
Публикация доступна в «твиттере» Марии Шараповой.
Мария Шарапова завершила карьеру в начале 2020 года. Последние месяцы Мария и Янник работали под руководством как раз Риккардо Пьятти.
Ранее Янник Синнер рассказывал о том, что поддерживает с Марией дружеские отношения и с детства является её фанатом.
Шарапова является победительницей пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде в 2004–2014 годах, одной из десяти женщин в истории, кто обладает «карьерным шлемом» (выиграла все турниры «Большого шлема», но в разные годы).
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