Новак Джокович высказался о борьбе с Даниилом Медведевым за 1-е место в рейтинге ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о соперничестве с россиянином Даниилом Медведевым за первое место в рейтинге ATP по итогам текущего сезона.

«Под конец года первое место в рейтинге колеблется между Медведевым и мной. Но я нахожусь в довольно хорошем положении. Очевидно, что удержать эту позицию – одна из главных целей сезона так же, как и попытка преуспеть со сборной Сербии на Кубке Дэвиса. Надеюсь, я смогу успешно завершить сезон и стать первым по его итогам», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

И Джокович, и Медведев выступят на заключительном «Мастерсе» в текущем сезоне, который пройдёт в Париже (Франция). Серб во втором круге сыграет с Мартоном Фучовичем из Венгрии, россиянин встретится с белорусом Ильёй Ивашко.