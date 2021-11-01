Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления на «Мастерсе» в Париже

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Джокович начнёт борьбу во втором круге, где встретится с Мартоном Фучовичем из Венгрии.

Отметим, для титулованного серба матч с Фучовичем станет первым после поражения от россиянина Даниила Медведева в финале US Open – 2021.

«Я рад вернуться в тур. Я хорошо потренировался в последние пару недель. За прошедшие годы я добился крупных успехов в Париже, это даёт мне основания полагать, что я смогу преуспеть здесь, далеко продвинуться по сетке.

Конечно, я думаю о том, что отсутствие игровой практики может быть опасным для меня. Я собираюсь начать первый матч в высокой интенсивности и набирать форму по ходу этой встречи, надеюсь, одержу в ней победу и почувствую себя комфортно на корте», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.