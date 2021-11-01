Себастьян Корда прокомментировал победу над Асланом Карацевым на «Мастерсе» в Париже

21-летний американский теннисист Себастьян Корда прокомментировал победу над россиянином Асланом Карацевым в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7 (9:11), 7:6 (7:5) в пользу американца.

«Я знал, чего от него ожидать, всё свелось к настоящей схватке. У меня было немало шансов во втором сете, я имел матч-пойнты, но не воспользовался ими. Всё-таки он сломал меня в концовке этой партии, началась настоящая драка. Этот матч стал для меня колоссальным опытом. В итоге, я всё-таки воспользовался возможностями, которые у меня были в переломные моменты встречи. Было так весело играть перед парижской публикой, они так загораются, это просто потрясающе», — приводит слова Корды пресс-служба ATP.