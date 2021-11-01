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Александр Бублик обыграл Даниэля Эванса на старте турнира в Париже

Александр Бублик обыграл Даниэля Эванса на старте турнира в Париже
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Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл британца Даниэля Эванса в первом круге турнира в Париже со счётом 2:6, 7:5, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. За весь матч Бублик сделал 24 подачи навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Эванса 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Бублик встретится с Каспером Руудом из Норвегии.

Призовой фонд парижского турнира составил € 2 603 700. Матчи проходят на хардовом покрытии. Финальный день соревнований назначен на 7 ноября. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, который в прошлом году в финальной встрече обыграл Александра Зверева из Германии.

Париж. 1-й круг
01 ноября 2021, понедельник. 17:45 МСК
Александр Бублик
36
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7
6 		5 5
         
Даниэль Эванс
24
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
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