Басилашвили уступил Маннарино в первом круге турнира в Париже

Представитель Грузии Николоз Басилашвили уступил французу Адриану Маннарино в первом круге турнира в Париже со счётом 2:6, 4:6.



Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. Басилашвили выполнил 1 эйс и не совершил ни одной двойной ошибки, реализовав 1 брейк-пойнт из 4. На счету Маннарино 3 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и два брейка при двух брейк-пойнтах.



Следующим соперником Маннарино станет победитель пары Миомир Кецманович (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция).

Призовой фонд парижского турнира составил €2 603 700. Матчи проходят на хардовом покрытии. Финальный день соревнований назначен на 7 ноября. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, который в прошлом году в финальной встрече обыграл Александра Зверева из Германии.