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Алекc Корретха заявил, что Энди Маррею ещё по силам выиграть Уимблдон

Алекc Корретха заявил, что Энди Маррею ещё по силам выиграть Уимблдон
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Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекc Корретха высказался о перспективах 34-летнего британского теннисиста Энди Маррея.

«То, что делает Энди, просто чудо. Мы думали, он закончился как теннисист, а ему каким-то образом удалось вернуться. Я просто впечатлён его борьбой. Всё, что он делает, просто невероятно. Будем честны, мы говорили, думали, что его карьера завершена, а он всё ещё держится, сражается, выигрывает хорошие матчи.

Если бы я был на его месте, я бы нацелился на Уимблдон. Думаю, у него есть шансы взять «Шлем» именно там. Энди надеялся достичь многого: стать номером один, выигрывать турниры, выиграть Кубок Дэвиса, ему было нелегко расслабиться и просто сделать это. Сейчас он научился играть в теннис ради удовольствия, раньше для него это было что-то невозможное.

Сейчас он играет гораздо агрессивнее, стал лучше двигаться – а это ключевой момент в его игре. Энди нужно идеально двигаться, нужно уверенно посылать мячи в противоположный квадрат корта как с форхенда, так и с бэкхенда. Ему необходимо хорошо чувствовать себя на подаче, а также оказывать давление на приёме. Но всё-таки главное – это движение, если оно его подводит, Энди начинает раздражаться, это заметно», — приводит слова Корретхи Eurosport.uk.

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