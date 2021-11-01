Стало известно, когда Рафаэль Надаль вернётся в тур

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль планирует вернуться к соревновательной практике в декабре, сообщает Tennis Majors.

Напомним, в середине октября Надаль провёл первую тренировку на корте после пройденного курса лечения стопы в Барселоне. Сейчас Рафаэль тренируется около полутора часов в день.

По информации издания, 35-летний Надаль надеется сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт с 16 по 18 декабря. Также в планах титулованного испанца провести один подготовительный турнир перед стартом на Открытом чемпионате Австралии – 2022.

«Вот почему я работаю каждый день и надеюсь, что всё будет только лучше и лучше. Я позитивно настроен. Не знаю, когда точно вернусь, но цель у меня есть. Сейчас есть и положительные и отрицательные дни, но всё же больше положительных», — приводит слова Надаля Tennis Majors.