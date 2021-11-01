Бывший тренер Федерера рассказал о том, как Роджер готовился к играм
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Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера и американца Пита Сампраса, рассказал о том, как 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» готовился к своим играм.
«Сампрас был не из тех, кто постоянно думал о теннисе, он не любил часами говорить о всякой ерунде. Федерер же, напротив, любил смотреть видеозаписи своих матчей и обсуждать различные идеи и тактики. Он всегда тщательно готовился и пытался стать лучше.
Изначально, когда мы с Роджером работали вместе, мы много занимались просмотром видео. Мы смотрели много разных матчей, которые он проводил — удачные и неудачные, важно было разобрать всё. А потом мы говорили об этом и обсуждали многие вещи», — приводит слова Аннакона Tennis World USA.
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