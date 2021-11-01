Новая девушка Александра Зверева трогательно поздравила его с титулом в Вене

София Томалла, 32-летняя немецкая модель и новая девушка четвёртой ракетки мира 24-летнего Александра Зверева, трогательно поздравила возлюбленного с завоеванием титула на турнире ATP-500 в Вене (Австрия).

Напомним, в решающем матче второй сеяный Зверев нанёс поражение американцу Фрэнсису Тиафо, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:5, 6:4.

«Поздравляю, моя любовь! Невозможно гордиться тобой больше, чем я. Я более измотана, чем ты. Должно быть, я просто старею», — написала Томалла в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Софии Томаллы.

Томалла также является актрисой и телеведущей, ранее она встречалась с солистом группы «Rammstein» Тиллем Линдеманном и вратарём Лорисом Кариусом.