Кей Нисикори досрочно завершил сезон из-за проблем со спиной

Экс-четвёртая ракетка мира японец Кей Нисикори объявил, что досрочно завершает сезон. Ранее японец планировал выступить на турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который пройдёт с 7-го по 13-е ноября.
«К сожалению, я не выступлю на следующей неделе в Стокгольме. Несколько недель назад, перед Сан-Диего, я повредил спину, и это продолжает меня беспокоить. Это был долгий год, я возвращался после травмы, а теперь с нетерпением жду межсезонья. Также нахожусь в ожидании упорной предсезонной подготовки, чтобы сделать 2022-й отличным годом. Спасибо всем за поддержку», — написал Нисикори в собственном приложении.
В сезоне-2021 высшим достижением Нисикори стал полуфинал на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США). Также Кей доходил до четвертьфинала домашней Олимпиады—2020 и четвёртого круга на «Ролан Гаррос».
- 1 ноября 2021
-
22:44
-
22:15
-
21:46
-
21:04
-
21:00
-
20:31
-
20:00
-
19:58
-
19:28
-
19:02
-
18:31
-
18:01
-
17:55
-
17:42
-
17:30
-
17:15
-
16:56
-
16:28
-
15:32
-
15:04
-
14:57
-
14:47
-
14:16
-
13:09
-
12:43
-
11:54
-
10:32
-
10:28
-
10:27
-
10:11
-
09:51
-
09:08
-
08:35
-
08:28
-
08:22