Кей Нисикори досрочно завершил сезон из-за проблем со спиной

Экс-четвёртая ракетка мира японец Кей Нисикори объявил, что досрочно завершает сезон. Ранее японец планировал выступить на турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который пройдёт с 7-го по 13-е ноября.

«К сожалению, я не выступлю на следующей неделе в Стокгольме. Несколько недель назад, перед Сан-Диего, я повредил спину, и это продолжает меня беспокоить. Это был долгий год, я возвращался после травмы, а теперь с нетерпением жду межсезонья. Также нахожусь в ожидании упорной предсезонной подготовки, чтобы сделать 2022-й отличным годом. Спасибо всем за поддержку», — написал Нисикори в собственном приложении.

В сезоне-2021 высшим достижением Нисикори стал полуфинал на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США). Также Кей доходил до четвертьфинала домашней Олимпиады—2020 и четвёртого круга на «Ролан Гаррос».