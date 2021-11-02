Маррей с 7 матчболами уступил лаки-лузеру Кёпферу в первом матче турнира в Париже

Британец Энди Маррей уступил немцу Доминику Кёпферу в первом круге турнира в Париже со счётом 4:6, 7:5, 6:7 (9:11). Матч продолжался 3 часа 2 минуты. Примечательно, что Кёпфер выступил в турнире как лаки-лузер из-за того, что Дженсон Бруксби (США) снялся с участия за несколько часов до игры.
За всю игру Маррей выполнил 11 подач навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Стоит отметить, что у британца было также 7 матчболов. На счету Кёафера 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка при 9 брейк-пойнтах.
Следующим соперником Кёпфера станет победитель пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Джанлука Маджер (Италия),
Призовой фонд парижского турнира составил € 2 603 700. Матчи проходят на хардовом покрытии. Финальный день соревнований назначен на 7 ноября. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, который в прошлом году в финальной встрече обыграл Александра Зверева из Германии.
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