Арина Соболенко показала фото в париках

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко показала снимки, на которых меняла образы с помощью париков.

«Не смогла выбрать ни один прошлой ночью», — написала Арина в своём «инстаграме», имея в виду Хэллоуин.

Публикация доступна в «инстаграме» Арины Соболенко.

В начале октября белоруска перенесла заболевание коронавирусом. После чего Соболенко неожиданно уступила россиянке Екатерине Александровой в четвертьфинале турнира категории WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва) со счётом 3:6, 4:6. Арина отказалась от участия в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг, где сборная Беларуси борется в группе B. При этом Соболенко квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA, который стартует в Гвадалахаре (Мексика) 8 ноября.