Карен Хачанов оценил ситуацию с вакцинацией для участия в Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал ситуацию с необходимостью вакцинации от коронавируса для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.
«Этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Знаю, вроде объявили, что из топ-100 мирового рейтинга только 70% вакцинировались. Но это всё равно большой процент. Я пока не вакцинировался. И в ближайшее время буду решать, что делать. В Австралии уже увидим, кто сидит на карантине, а кто реально вакцинирован. Но пока не буду комментировать, что собираюсь делать.
Я в прошлом году переболел перед началом подготовки к сезону. Это случилось в Дубае. Заразился вместе с семьей — я, жена и сын. Мы втроём болели две недели, отсидели карантин. Поэтому начал подготовку к сезону чуть позже. Это было в декабре», — цитируют Хачанова «Известия».
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