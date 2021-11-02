Даниил Медведев может покинуть вторую строчку рейтинга ATP по итогам «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев может покинуть вторую строчку рейтинга ATP по итогам «Мастерса» в Париже (Франция), который проходит на этой неделе. Обойти уроженца Москвы могут грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.

Даниил упадёт в рейтинге сразу на четвёртую строчку, если не дойдёт до четвертьфинала, и при этом Циципас доберётся до финала, а Зверев выиграет титул. Стефанос также может обойти россиянина в случае победы на турнире при невыходе Даниила в финал.

В чемпионской гонке ATP – 2021 вдвоём Циципас и Зверев россиянина не обойдут, поскольку каждому для этого нужен титул. Если же Медведев выиграет трофей, то сохранит шансы обойти в гонке лидера — серба Новака Джоковича.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Даниил встретится с белорусским теннисистом Ильёй Ивашко. Турнир в столице Франции завершится 7 ноября.