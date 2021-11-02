Карен Хачанов оценил свои результаты в сравнении с Даниилом Медведевым

Российский теннисист Карен Хачанов объяснил, почему в последние годы ему не удаётся демонстрировать столь же стабильные результаты, как соотечественнику Даниилу Медведеву.

«В 2018 году я был даже впереди Дани. Тот сезон закончил в рейтинге ATP выше, чем он. И в 2019-м первую часть сезона, вплоть до американской серии, стоял выше него. Но в тот момент он реально очень сильно прибавил и поднялся ещё выше.



Тут важно, с чем вы сравниваете мои результаты. Если с лучшими выступлениями, то да, был маленький спад. Если же вспоминать, что ты три года был в топ-15, но затем на рейтинг влияют блокировки на некоторых турнирах, где был полный бардак, то всё не так плохо. Бывают разные нюансы, которые влияют на результат. Например, весной этого года такое случалось, когда я выступал на грунте. И у меня действительно был спад — и физический, и в общем. А вот во второй части сезона, начиная с Уимблдона, я реально чувствую, что моя игра на подъёме.

Чувствую себя уверенно и знаю, что делаю, как тренируюсь, какая команда у меня, в каком направлении мы движемся. Результаты и прогресс у меня лучше, чем было до этого. Сейчас стоит цель всё это продолжить, чтобы в ближайшее время улучшить результаты на крупных турнирах и подняться в рейтинге», — цитируют Хачанова «Известия».