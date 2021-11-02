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Пэр: если невакцинированные теннисисты не будут играть на АО, тем будет лучше для меня

Пэр: если невакцинированные теннисисты не будут играть на АО, тем будет лучше для меня
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Французский теннисист Бенуа Пэр высказался по поводу обязательной вакцинации перед следующим турниром Australian Open.

«В Мельбурне больше нет карантина, если вы привиты. Те, кто не вакцинирован, меня не волнуют. Если они не будут играть, тем будет лучше для меня.

Меня не волнуют другие игроки. Я мотивирован на то, чтобы провести отличный сезон в следующем году. Если есть люди, которые не хотят делать прививки, то пусть остаются в Европе. Это не моя проблема. Вы должны быть привиты, чтобы поехать в Австралию. Я привит и с нетерпением жду игры там.

На Открытом чемпионате США все говорили, что они собираются объявить забастовку, говорили, что они не должны делать прививки, чтобы поехать в Австралию, что они не собираются играть, но, когда сезон начинается снова, все хотят играть», — приводит слова Пэра Reuters.

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