«Я не заслужил победы». Энди Маррей — о поражении в матче с 7 матчболами

Британец Энди Маррей, который уступил немцу Доминику Кёпферу в первом круге турнира в Париже со счётом 4:6, 7:5, 6:7 (9:11), прокомментировал поражение. У Маррея было семь матчболов, но он не смог реализовать ни одного из них. По словам Энди, он не заслужил победы.

«Более всего огорчило меня то, как я играл, откровенно говоря. Я сумел оказаться в положении, нужном для победы, но не думаю, что заслужил её. Очевидно, у меня была куча возможностей закончить матч. Но то, как я играл сегодня, — этого было недостаточно», — приводит слова теннисиста Times of India.

Призовой фонд парижского турнира составил € 2 603 700. Матчи проходят на хардовом покрытии. Финальный день соревнований назначен на 7 ноября. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, который в прошлом году в финальной встрече обыграл Александра Зверева из Германии.