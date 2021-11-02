«Я не заслужил победы». Энди Маррей — о поражении в матче с 7 матчболами

Британец Энди Маррей, который уступил немцу Доминику Кёпферу в первом круге турнира в Париже со счётом 4:6, 7:5, 6:7 (9:11), прокомментировал поражение. У Маррея было семь матчболов, но он не смог реализовать ни одного из них. По словам Энди, он не заслужил победы.
«Более всего огорчило меня то, как я играл, откровенно говоря. Я сумел оказаться в положении, нужном для победы, но не думаю, что заслужил её. Очевидно, у меня была куча возможностей закончить матч. Но то, как я играл сегодня, — этого было недостаточно», — приводит слова теннисиста Times of India.
Призовой фонд парижского турнира составил € 2 603 700. Матчи проходят на хардовом покрытии. Финальный день соревнований назначен на 7 ноября. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, который в прошлом году в финальной встрече обыграл Александра Зверева из Германии.
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