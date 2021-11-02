Рафаэль Надаль впервые с 2004 года не квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль впервые с 2004 года не квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP. Об этом сообщается в «твиттере» Tennis TV.
С 2005 по 2020 год Надаль неизменно заканчивал сезон в первой восьмёрке рейтинга ATP, дающей право на участие в Итоговом чемпионате. При этом испанский теннисист не раз пропускал турнир по причине травм.
Посмотреть статистику Надаля можно в «твиттере» Tennis TV.
Ранее сообщалось, что 35-летний Рафаэль Надаль надеется сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт с 16 по 18 декабря. Также в планах титулованного испанца провести один подготовительный турнир перед стартом на Открытом чемпионате Австралии – 2022.
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