Павлюченкова обыграла Марино во втором матче Кубка Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла Ребекку Марино в матче Кубка Билли Джин Кинг со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Таким образом, сборная России досрочно одержала победу в противостоянии с национальной командой Канады.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За весь матч россиянка выполнила 9 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Марино 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 успешный брейк-пойнт из 2.

Напомним, россиянки в группе сыграют также со сборной Франции, которая вчера уступила Канаде. Для выхода в плей-офф сборной России необходимо занять первое место. В состав команды вошли: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Матч с Францией состоится завтра, 3 ноября.