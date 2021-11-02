Павлюченкова обыграла Марино во втором матче Кубка Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла Ребекку Марино в матче Кубка Билли Джин Кинг со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Таким образом, сборная России досрочно одержала победу в противостоянии с национальной командой Канады.
Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За весь матч россиянка выполнила 9 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Марино 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 успешный брейк-пойнт из 2.
Напомним, россиянки в группе сыграют также со сборной Франции, которая вчера уступила Канаде. Для выхода в плей-офф сборной России необходимо занять первое место. В состав команды вошли: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Матч с Францией состоится завтра, 3 ноября.
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