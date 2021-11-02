Элина Свитолина получила именную звезду на площади в Киеве. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила именную звезду на Площади звёзд в Киеве. На этой площади имеются именные звёзды таких спортсменов, как Андрей Шевченко, Ольга Харлан, Жан Беленюк, Анна Ризатдинова, Юлия Левченко, Дарья Билодид, Вита Семеренко, Юлия Джима, Леонид Буряк, Олег Блохин и другие.

«Я была в Лос-Анджелес на Аллее звёзд, но мне там понравилось меньше, чем здесь. В Лос-Анджелесе за ними гораздо хуже ухаживают, и они выглядят заброшенными. Поэтому я рада, что моя звезда здесь, в Киеве.

Я не считаю этот сезон для себя неудачным, ведь есть олимпийская медаль, которую я считаю важным достижением. В декабре я начну подготовку к сезону 2022 года. С новым тренером пока не определилась, но по этому поводу я не переживаю», — приводит слова Свитолиной «Обозреватель».

Посмотреть соответствующие фотографии можно в «инстаграме» gulliver.kyiv.