Тарпищев прокомментировал досрочную победу России над Канадой на Кубке Билли Джин Кинг

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал досрочную победу российских теннисисток в матче с канадскими спортсменками на Кубке Билли Джин Кинг. В первой игре турнира Дарья Касаткина оказалась сильнее Кэрол Чжао со счётом 6:3, 6:1, а затем Анастасия Павлюченкова обыграла Ребекку Марино со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Счёт стал 2:0 в пользу россиянок.

«По тому составу, которым мы выступаем, должны выходить из группы. По качеству игры мы лучше канадок, которые выступают не в оптимальном составе. Удалось проявить свои сильные стороны. Теперь задача — выйти в полуфинал, а там будем смотреть, кто будет соперником, и бороться», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Несмотря на досрочную победу, сегодня также состоится игра в парном разряде. Дуэт Екатерина Александрова / Вероника Кудерметова встретится с Габриэлой Дабровски и Ребеккой Марино.