Кудерметова и Самсонова добыли третью победу над Канадой на Кубке Билли Джин Кинг

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова обыграли канадский тандем Габриэла Дабровски/Ребекка Марино на групповом этапе финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. Встреча продлилась 54 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу россиянок.

Данный результат не повлиял на итог в противостоянии Россия – Канада, так как россиянки одержали досрочную победу уже во второй игре. Дарья Касаткина оказалась сильнее Кэрол Чжао со счётом 6:3, 6:1, а затем Анастасия Павлюченкова обыграла Ребекку Марино со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Итоговый счёт 3:0 в пользу россиянок.

Напомним, россиянки в группе сыграют также со сборной Франции, которая ранее уступила Канаде. Для выхода в плей-офф сборной России необходимо занять первое место.