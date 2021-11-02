Карен Хачанов пробился во второй круг «Мастерса» в Париже

31-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который завершится 7 ноября.

В стартовом матче Хачанов обыграл представителя Швеции Микаэля Имера (Q) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Хачанов 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету Имера — 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В следующем раунде Хачанов встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) – Ришар Гаске (Франция).

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.