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Карен Хачанов пробился во второй круг «Мастерса» в Париже

Карен Хачанов пробился во второй круг «Мастерса» в Париже
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31-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который завершится 7 ноября.

В стартовом матче Хачанов обыграл представителя Швеции Микаэля Имера (Q) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Хачанов 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету Имера — 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В следующем раунде Хачанов встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) – Ришар Гаске (Франция).

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.

Париж. 1-й круг
02 ноября 2021, вторник. 16:05 МСК
Карен Хачанов
31
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Микаэль Имер
97
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
Комментарии
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