Гаэль Монфис: Джокович по-прежнему легенда тенниса. Поражение на US Open ничего не меняет
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22-я ракетка мира француз Гаэль Монфис рассказал, повлияло ли на его восприятие Новака Джоковича поражение серба от россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США – 2021. Медведев одержал победу со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
«Я по-прежнему считаю его легендой тенниса. Он в одном сезоне выиграл три турнира «Большого шлема» и всё ещё пытается добиться большего. Очевидно, он легенда тенниса. Он проиграл в финале Медведеву, который играл невероятно хорошо. Даниил – второй в мире. Так что, на мой взгляд поражение Джоковича на US Open ничего не меняет. Они оба показывают отличный уровень. Новак остаётся Новаком. Он по-прежнему фантастический игрок», — приводит слова Монфиса Tennis World USA.
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