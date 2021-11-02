Алекс Корретха объяснил, почему Медведев лучше Тима справится с победой на US Open

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекc Корретха сравнил двух последних чемпионов US Open – россиянина Даниила Медведева и австрийца Доминика Тима. Корретха объяснил, почему Медведев, в отличие от Тима, не будет испытывать проблем после завоевания титула.

Отметим, что Тим после победы на US Open в 2020 году не завоевал ни одного титула, а текущий сезон завершил досрочно.

«Не думаю, что Медведеву понадобится много времени, чтобы свыкнуться с чемпионством на US Open. Потому что он довольно спокойно выиграл этот турнир. Не думаю, что Даниил сильно страдал от необходимости выиграть его. Плюс Тим был немного старше, когда завоевал титул, он приложил для этого гораздо больше усилий, а потом, возможно, сломался. Считаю, Медведев был к этому готов больше», — приводит слова Корретхи Eurosport.de.