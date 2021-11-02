Алекc Корретха оценил шансы Даниила Медведева на защиту титула в Париже
Поделиться
Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекc Корретха оценил шансы россиянина Даниила Медведева на защиту титула на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).
В текущем розыгрыше Медведев посеян под вторым номером и во втором круге сыграет с белорусом Ильёй Ивашко. Финал турнира состоится 7 ноября.
«Думаю, хард в помещении очень подходит для его стиля. Он отлично подаёт, хорошо двигается. Отскок мяча очень низкий, поэтому играть против Даниила очень неудобно и сложно. Так что жду от Даниила отличных результатов под конец сезона», — приводит слова Корретхи Eurosport.de.
Напомним, в финале 2020 года Медведев обыграл немца Александра Зверева со счётом 5:7, 6:4, 6:1.
Комментарии
- 2 ноября 2021
-
22:47
-
22:11
-
21:50
-
21:07
-
20:36
-
20:31
-
20:12
-
19:05
-
18:30
-
17:56
-
17:49
-
17:24
-
16:36
-
16:02
-
15:56
-
15:48
-
15:47
-
14:27
-
14:09
-
13:40
-
11:39
-
11:22
-
10:34
-
09:44
-
09:24
-
06:15
-
05:59
-
05:35
-
00:50
-
00:35
- 1 ноября 2021
-
23:59
-
22:44
-
22:15
-
21:46
-
21:04
Партнерский контент