Алекc Корретха оценил шансы Даниила Медведева на защиту титула в Париже

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекc Корретха оценил шансы россиянина Даниила Медведева на защиту титула на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

В текущем розыгрыше Медведев посеян под вторым номером и во втором круге сыграет с белорусом Ильёй Ивашко. Финал турнира состоится 7 ноября.

«Думаю, хард в помещении очень подходит для его стиля. Он отлично подаёт, хорошо двигается. Отскок мяча очень низкий, поэтому играть против Даниила очень неудобно и сложно. Так что жду от Даниила отличных результатов под конец сезона», — приводит слова Корретхи Eurosport.de.

Напомним, в финале 2020 года Медведев обыграл немца Александра Зверева со счётом 5:7, 6:4, 6:1.