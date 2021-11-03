Элина Свитолина: не могу назвать прошедший сезон провальным

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как продвигается поиск нового тренера, а также подвела итоги прошедшего для неё сезона. Ранее Элина объявила о прекращении сотрудничества с Эндрю Беттлсом.
«Мы пока рассматриваем кандидатуры. Я об этом особо не беспокоюсь, потому что ещё есть время. В ближайшие недели определюсь, с кем буду работать в следующем году. Подводя итоги прошедшего сезона, не могу назвать его провальным. Была медаль Олимпиады, которая забрала много сил, были некоторые психологические трудности. Стараюсь не концентрироваться на плохом и двигаться только вперёд», — приводит слова Свитолиной Укринформ.
Отметим, что в сезоне-2021 Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA. Украинка взяла титул в Чикаго (США), завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) и дошла до четвертьфинала US Open – 2021.
- 3 ноября 2021
-
00:16
-
00:04
- 2 ноября 2021
-
22:47
-
22:11
-
21:50
-
21:07
-
20:36
-
20:31
-
20:12
-
19:05
-
18:30
-
17:56
-
17:49
-
17:24
-
16:36
-
16:02
-
15:56
-
15:48
-
15:47
-
14:27
-
14:09
-
13:40
-
11:39
-
11:22
-
10:34
-
09:44
-
09:24
-
06:15
-
05:59
-
05:35
-
00:50
-
00:35
- 1 ноября 2021
-
23:59
-
22:44
-
22:15