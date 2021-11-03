Элина Свитолина: не могу назвать прошедший сезон провальным

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как продвигается поиск нового тренера, а также подвела итоги прошедшего для неё сезона. Ранее Элина объявила о прекращении сотрудничества с Эндрю Беттлсом.

«Мы пока рассматриваем кандидатуры. Я об этом особо не беспокоюсь, потому что ещё есть время. В ближайшие недели определюсь, с кем буду работать в следующем году. Подводя итоги прошедшего сезона, не могу назвать его провальным. Была медаль Олимпиады, которая забрала много сил, были некоторые психологические трудности. Стараюсь не концентрироваться на плохом и двигаться только вперёд», — приводит слова Свитолиной Укринформ.

Отметим, что в сезоне-2021 Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA. Украинка взяла титул в Чикаго (США), завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) и дошла до четвертьфинала US Open – 2021.