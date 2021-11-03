Даниил Медведев заявил, что хочет выиграть все оставшиеся в сезоне турниры

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился целями на оставшуюся часть сезона. Медведев сыграет на «Мастерсе» в Париже (Франция) и Итоговом чемпионате ATP, а также представит Россию в финальной стадии Кубка Дэвиса.
«У меня впереди три турнира, в двух из них за что-то могу зацепиться лично я. Честно говоря, хочу выиграть каждый, потому что знаю, что мне по силам это сделать. Может быть, у меня меньше шансов это сделать на других поверхностях, но в любом случае это моя цель.
У меня получилось это в прошлом году (выиграл «Мастерс» в Париже и Итоговый турнир ATP. – Прим. «Чемпионата»). Это было замечательно, но нелегко. Есть много замечательных игроков в туре. Саша Зверев в отличной форме, Джокович всегда силён», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
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