«Джеймс Бонд». Карен Хачанов — на фото Стэна Вавринки
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка опубликовал в «Инстаграме» атмосферное фото в строгом костюме.
Публикация доступна в «инстаграме» Стэна Вавринки.
На публикацию отреагировал российский теннисист Карен Хачанов. «Джеймс Бонд», — написал россиянин в комментариях. Вавринка поставил лайк на комментарий.
В конце марта 2021 года 36-летний Вавринка перенёс операцию на левой ноге, которая долгое время его беспокоила. Однако швейцарец прогнозировал, что вернётся на корт через несколько недель после операционного вмешательства. Отметим, с того времени Вавринка не принял участия ни в одном турнире ATP. На данный момент Вавринка находится на 61-й строчке мирового рейтинга.
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