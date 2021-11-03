«Джеймс Бонд». Карен Хачанов — на фото Стэна Вавринки

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка опубликовал в «Инстаграме» атмосферное фото в строгом костюме.

Публикация доступна в «инстаграме» Стэна Вавринки.

На публикацию отреагировал российский теннисист Карен Хачанов. «Джеймс Бонд», — написал россиянин в комментариях. Вавринка поставил лайк на комментарий.

В конце марта 2021 года 36-летний Вавринка перенёс операцию на левой ноге, которая долгое время его беспокоила. Однако швейцарец прогнозировал, что вернётся на корт через несколько недель после операционного вмешательства. Отметим, с того времени Вавринка не принял участия ни в одном турнире ATP. На данный момент Вавринка находится на 61-й строчке мирового рейтинга.