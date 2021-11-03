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Эрбер: Алькарас — феномен. Такой уровень в 18 лет демонстрировали только лучшие

Эрбер: Алькарас — феномен. Такой уровень в 18 лет демонстрировали только лучшие
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Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер высоко оценил потенциал испанца Карлоса Алькараса, которому проиграл в первом круге «Мастерса» в Париже со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 5:7.

«Конец матча стал катастрофой, ведь я проиграл спустя 2 часа и 53 минуты упорнейшей борьбы. Тем не менее, в плане уровня тенниса игра получилась невероятной и мне приятно, что при всём этом я был очень и очень близок к победе. И всё же я разочарован поражением.

Алькарас — феномен. В 18 лет он побеждает по-взрослому. Такой уровень в столь юном возрасте демонстрировали лишь самые лучшие теннисисты. Знал о его зрелости и ранее, но теперь убедился в ней лично. Поражён», — цитирует Эрбера официальный сайт ATP.

Следующим соперником Алькараса в Париже станет итальянец Янник Синнер.

Париж. 1-й круг
02 ноября 2021, вторник. 15:25 МСК
Пьер-Юг Эрбер
99
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 2 5
6 4 		7 7 7
         
Карлос Алькарас
35
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Комментарии
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