Джокович обыграл Фучовича и вышел в третий круг турнира в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Париже. Во втором круге он обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 1 минуту. За это время Джокович сделал 3 эйса, и реализовал 4 из 11 брейк-пойнта. Фучович, в свою очередь сделал 8 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 2.

За выход в четвертьфинал Джокович поспорит с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Гаэль Монфис (Франция).

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.