Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович обыграл Фучовича и вышел в третий круг турнира в Париже

Джокович обыграл Фучовича и вышел в третий круг турнира в Париже
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Париже. Во втором круге он обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 1 минуту. За это время Джокович сделал 3 эйса, и реализовал 4 из 11 брейк-пойнта. Фучович, в свою очередь сделал 8 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 2.

За выход в четвертьфинал Джокович поспорит с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Гаэль Монфис (Франция).

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.

Париж. 2-й круг
02 ноября 2021, вторник. 23:25 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
Мартон Фучович
40
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021