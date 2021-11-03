Карен Хачанов прокомментировал выход во второй круг «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост в своём «инстаграме» после выхода во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). В стартовом матче он обыграл представителя Швеции Микаэля Имера, пробившийся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 7:5.

«Париж. Хорошее начало сегодня. Этот турнир особенный и один из любимых для меня. Постараюсь сделать всё возможное на этой неделе в последнем турнире сезона!» — написал Хачанов.

Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова

Следующим соперником Карена будет болгарин Григор Димитров, посеянный под 16-м номером. Призовой фонд «Мастерса» в Париже составляет € 2 603 700. Действующим победителем соревнований является вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.