Карен Хачанов прокомментировал выход во второй круг «Мастерса» в Париже
Поделиться
Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост в своём «инстаграме» после выхода во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). В стартовом матче он обыграл представителя Швеции Микаэля Имера, пробившийся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 7:5.
«Париж. Хорошее начало сегодня. Этот турнир особенный и один из любимых для меня. Постараюсь сделать всё возможное на этой неделе в последнем турнире сезона!» — написал Хачанов.
Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова
Следующим соперником Карена будет болгарин Григор Димитров, посеянный под 16-м номером. Призовой фонд «Мастерса» в Париже составляет € 2 603 700. Действующим победителем соревнований является вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.
Комментарии
- 3 ноября 2021
-
07:12
-
03:09
-
02:08
-
00:57
-
00:48
-
00:16
-
00:04
- 2 ноября 2021
-
22:47
-
22:11
-
21:50
-
21:07
-
20:36
-
20:31
-
20:12
-
19:05
-
18:30
-
17:56
-
17:49
-
17:24
-
16:36
-
16:02
-
15:56
-
15:48
-
15:47
-
14:27
-
14:09
-
13:40
-
11:39
-
11:22
-
10:34
-
09:44
-
09:24
-
06:15
-
05:59
-
05:35
Партнерский контент