Новак Джокович прокомментировал выход в третий круг турнира в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович, который вышел в третий круг турнира в Париже, прокомментировал победу. Во втором круге он обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

«Приятно было вернуться на корт после почти двух месяцев без соревновательной практики. Я не ожидал ничего такого, но понимал, что будет нелегко. Мартон — очень талантливый игрок. Классный матч. Я не мог сделать брейк, он играл очень точно, и мы оба играли на пределе.

Отличный первый матч для меня. Я очень доволен. Теперь надо проводить больше времени на корте, находить нужную интенсивность и зарабатывать очки. Чем больше матчей я сыграю, тем лучше стану играть», — приводит слова Новака Джоковича издание Tennis World USA.