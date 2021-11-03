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Энди Маррей объявил планы на остаток сезона-2021

Энди Маррей объявил планы на остаток сезона-2021
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Энди Маррей рассказал, где намерен выступить в оставшейся части сезона-2021. По словам Маррея, он решил выступить на турнире в Стокгольме, после чего сыграть на некоторых выставочных турнирах и готовиться к 2022 году.

«Вот каков мой текущий план. Ничего не изменилось. Я не играл на нескольких турнирах подряд, но играл много длинных матчей. В ближайшие пару дней я побеседую со своей командой. Но план в том, чтобы сыграть в Стокгольме.

Также я могу сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби, который пройдёт примерно в середине декабря. Затем в Шотландии, где я также сыграю пару хороших матчей», — приводит слова Маррея Tennis Head.

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