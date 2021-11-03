Чемпионка ТБШ Карилло: самая большая ошибка Шараповой — победа над Сереной на Уимблдоне
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Победительница «Ролан Гаррос» 1977 года в миксте, американка Мэри Карилло высказала мнение, что самой большой ошибкой Марии Шараповой было то, что она победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона 2004 года. Шараповой было тогда 17 лет.
«Худшее, что могла сделать Мария Шарапова, — победить на Уимблдоне в 17 лет, выиграв матч против женщины, которая стремилась завоевать третий титул подряд. Это была самая большая ошибка Марии. В то время она не испытывала никакого давления, была уравновешена и пользовалась своими шансами. Не думаю, что Серена смогла это пережить», — приводит слова Карилло Tennis World USA.
Мария Шарапова и Серена Уильямс провели 22 встречи, в 20 случаях сильнее оказывалась американка.
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